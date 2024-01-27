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Дукач установил новый рекорд Украины на чемпионате мира по санному спорту
Украинец финишировал на 12-й строчке
Фото: lpnu.ua
Украинский санкар Антон Дукач установил новый рекорд Украины на чемпионате мира по санному спорту.
На этапе в Альтенберге Дукач показал поразительный результат, финишировав на 12-м месте со временем 1:49.419 минуты. Его показатель превысил предыдущий рекорд, который принадлежал другому украинскому спортсмену, Андрею Мандзию. Тот занял 14-е место в 2023 году. На этот раз Мандзий занял 15-ю строчку.
На этапе в Альтенберге представлял сборную Украины еще один санкар, Даниил Марциновский. Он не смог пройти во второй проезд и завершил соревнования на 23-м месте.
Победителем стал Макс Лангенган из Германии.
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