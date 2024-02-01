Тренер Прометея: Это команда, которая создана для побед

Новый наставник мужского ВК "Прометея" рассказал о целях на сезон и планах на будущее.

- Как вы попали в "Прометей"?

- "Как?" - это замечательный вопрос. Я получил один телефонный звонок и это было в мае прошлого года, я был в Египте с национальной сборной и Мария Александрова мне позвонила, чтобы спросить о возможности быть здесь в качестве, так скажем, "репетитора" для тренерского состава. Не только для тренеров. Мы договорились. Вот почему я приехал сюда в середине октября, после турнира в Японии. Теперь я здесь.

- Какие цели перед командой ставятся на этот сезон?

- Это команда, которая создана для побед. Мы хотим, не потому что мы должны это делать, а именно потому, что хотим - делать все как можно лучше. Хотим быть не только в финале соревнований, будь то Кубок Украины, или Чемпионат, мы хотим быть победителями этих турниров! И конечно — сохранить свои позиции на будущее участие в Еврокубках.

- Над чем нужно работать команде?

- Я думаю, что команде надо только играть на своем уровне. Техническое качество игры команды достаточно высокое. Конечно, мы каждый день работаем над повышением уровня, но уровень игры команды очень хороший и все, что нам нужно - реализовать его на площадке. Работать, как современная волейбольная команда. Работать в хорошем психическом состоянии, по возможности, наслаждаться каждым днем тренировок и соревнований. А дальше будут уже результаты нашей работы.

- Насколько сложно становиться главным тренером команды в разгар сезона?

- Это не очень сложно. Всегда есть какие-то осложнения, но, за время моей карьеры, я уже много раз был в такой ситуации. Я думаю, что команде сейчас не так уж и много нужно. Просто приобрести немного спокойствия и развить больше уверенности на площадке. Это все, что сейчас команде нужно, по моему мнению.