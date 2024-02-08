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Украина добыла вторую медаль на чемпионате мира-2024 по водным видам спорта

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И первую - в прыжках в воду

Украина добыла вторую медаль на чемпионате мира-2024 по водным видам спорта

Фото: Getty Images

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Алексей Середа и Кирилл Болюх получили дебютную медаль для Украины на чемпионате мира-2024 по водным видам спорта в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

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Триумфальным стал пятый прыжок с наивысшей сложностью 3.7, он стал вообще лучшим в этом раунде (89.91 балла) и поднял украинцев на третье место.

В итоге Середе и Болюху удалось удержаться на третьем месте после всех шести раундов прыжков.

ЧМ-2024. Прыжки в воду, 10-метровая вышка (мужчины)

  1. Китай - 470.76 балла
  2. Великобритания - 422.37
  3. Украина - 406.47

Это вторая награда сборной Украины на этом чемпионате мира по водным видам спорта. Первую ранее принесла команда синхронного плавания.

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Алексей Середа Кирилл Болюх
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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