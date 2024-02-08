Украина добыла вторую медаль на чемпионате мира-2024 по водным видам спорта

Алексей Середа и Кирилл Болюх получили дебютную медаль для Украины на чемпионате мира-2024 по водным видам спорта в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Триумфальным стал пятый прыжок с наивысшей сложностью 3.7, он стал вообще лучшим в этом раунде (89.91 балла) и поднял украинцев на третье место.

В итоге Середе и Болюху удалось удержаться на третьем месте после всех шести раундов прыжков.

ЧМ-2024. Прыжки в воду, 10-метровая вышка (мужчины)

Китай - 470.76 балла Великобритания - 422.37 Украина - 406.47

Это вторая награда сборной Украины на этом чемпионате мира по водным видам спорта. Первую ранее принесла команда синхронного плавания.