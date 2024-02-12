Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Третий раз в карьере. Патрик Махоумс признан самым ценным игроком Супербоула
В его активе три победы в финале НФЛ
В ночь с 11 на 12 февраля состоялся 58-й Супербоул, финальный матч сезона Национальной футбольной лиги, в котором встретились "Канзас-Сити Чифс" и "Сан-Франциско Форти Найнерс". Встреча завершилась победой "Канзас-Сити Чифс" в овертайме со счётом 25:22 (0:0, 3:10, 10:0, 6:9, 6:3).
По окончании матча пресс-служба назвала имя самого ценного игрока данного спортивного события. Им стал Патрик Махоумс, представлявший победителей. Махоумс стал MVP Супербоула в третий раз в карьере. В его активе три победы в финале НФЛ – в 2020, 2023 и 2024 годах.
В сегодняшнем матче Махоумс набрал 333 ярда (в среднем – 7,2 за попытку), два тачдауна и один перехват.
Популярное сейчас
- КАН. Нигерия – Кот-д'Ивуар 1:2. Триумф хозяев турнира
- Динамо отдало одного из легионеров в аренду
- Стали известны оценки Малиновского за матч с Аталантой
- Алексей Середа – бронзовый призер чемпионата мира в прыжках с 10-метровой вышки
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка звезды Манчестер Юнайтед. ФОТО
- Модель OnlyFans призвала жену футболиста Челси заменить Почеттино на посту главного тренера. ФОТО