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Третий раз в карьере. Патрик Махоумс признан самым ценным игроком Супербоула

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В его активе три победы в финале НФЛ

Третий раз в карьере. Патрик Махоумс признан самым ценным игроком Супербоула

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 11 на 12 февраля состоялся 58-й Супербоул, финальный матч сезона Национальной футбольной лиги, в котором встретились "Канзас-Сити Чифс" и "Сан-Франциско Форти Найнерс". Встреча завершилась победой "Канзас-Сити Чифс" в овертайме со счётом 25:22 (0:0, 3:10, 10:0, 6:9, 6:3).

По окончании матча пресс-служба назвала имя самого ценного игрока данного спортивного события. Им стал Патрик Махоумс, представлявший победителей. Махоумс стал MVP Супербоула в третий раз в карьере. В его активе три победы в финале НФЛ – в 2020, 2023 и 2024 годах.

В сегодняшнем матче Махоумс набрал 333 ярда (в среднем – 7,2 за попытку), два тачдауна и один перехват.

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