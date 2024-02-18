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Бухов о победе на чемпионате мира-2024: Я работаю до конца – вот и все
Настоящий герой
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский пловец, чемпион мира на дистанции 50 метров вольным стилем, Владислав Бухов прокомментировал
"Это был очень сложный заплыв. Удовлетворен результатом. Хочу поблагодарить всех своих партнеров по команде, тренеров и семью, которые меня поддерживали. Очень вам благодарен.
Камбэк на последних метрах дистанции? Я работаю до конца – вот и все. Выполнил свою работу. Я буду тренироваться еще лучше (перед Олимпиадой – прим). Увидим, что из этого выйдет" – сказал украинец.
Напомним, что сегодня, 18 февраля, свой финальный заплыв на дистанции 1,5 километров вольным стилем проведет еще один украинец Михаил Романчук.
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