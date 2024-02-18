Бухов о победе на чемпионате мира-2024: Я работаю до конца – вот и все

Украинский пловец, чемпион мира на дистанции 50 метров вольным стилем, Владислав Бухов прокомментировал победу на мундиале и поделился своими ближайшими планами. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Это был очень сложный заплыв. Удовлетворен результатом. Хочу поблагодарить всех своих партнеров по команде, тренеров и семью, которые меня поддерживали. Очень вам благодарен.

Камбэк на последних метрах дистанции? Я работаю до конца – вот и все. Выполнил свою работу. Я буду тренироваться еще лучше (перед Олимпиадой – прим). Увидим, что из этого выйдет" – сказал украинец.

Напомним, что сегодня, 18 февраля, свой финальный заплыв на дистанции 1,5 километров вольным стилем проведет еще один украинец Михаил Романчук.