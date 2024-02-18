Исторический заплыв Бухова, как это было. Видео

Вчера 17 февраля в катарской Дохе украинский пловец Владислав Бухов завоевал золотую награду на дистанции 50 метров вольным стилем.

Это первое "золото" для нашего государства в истории чемпионатов мира именно в этой дисциплине. Также это восьмая победа Украины в финалах чемпионатов мира по плаванию и первая с 2007 года, когда Олег Лисогор завоевал "золото" 50-метровки брассом.