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Исторический заплыв Бухова, как это было. Видео

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Исторический заплыв Бухова, как это было. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Вчера 17 февраля в катарской Дохе украинский пловец Владислав Бухов завоевал золотую награду на дистанции 50 метров вольным стилем.

Это первое "золото" для нашего государства в истории чемпионатов мира именно в этой дисциплине. Также это восьмая победа Украины в финалах чемпионатов мира по плаванию и первая с 2007 года, когда Олег Лисогор завоевал "золото" 50-метровки брассом.

Вашему вниманию видео исторического заплыва от Бухова:

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