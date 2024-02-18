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Украинский гимнаст Чепурный завоевал серебро на этапе Кубка мира в Каире

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Украинский гимнаст Чепурный завоевал серебро на этапе Кубка мира в Каире

НОК України

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский гимнаст Назар Чепурный завоевал серебряную награду на этапе Кубка мира в египетском Каире. Об этом сообщает НОК Украины.

По итогам финала в опорном прыжке наш спортсмен занял вторую позицию.

21-летний спортсмен из Черкасс, являющийся бронзовым призером последнего чемпионата мира в этом виде программы, набрал в сумме за два прыжка 14,899 балла, уступив только чемпиону мира-2022 и обладателю олимпийской бронзы Токио-2020 Артуру Давтяну из Армении.

Напомним, что ранее украинец Бухов стал чемпионом мира по плаванию.

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