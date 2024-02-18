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Украинский гимнаст Чепурный завоевал серебро на этапе Кубка мира в Каире
Поздравляем с отличным результатом
НОК України
Украинский гимнаст Назар Чепурный завоевал серебряную награду на этапе Кубка мира в египетском Каире. Об этом сообщает НОК Украины.
По итогам финала в опорном прыжке наш спортсмен занял вторую позицию.
21-летний спортсмен из Черкасс, являющийся бронзовым призером последнего чемпионата мира в этом виде программы, набрал в сумме за два прыжка 14,899 балла, уступив только чемпиону мира-2022 и обладателю олимпийской бронзы Токио-2020 Артуру Давтяну из Армении.
Напомним, что ранее украинец Бухов
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