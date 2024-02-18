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Золотое и серебряное выступления Ковтуна и Верняева на Кубке мира. ВИДЕО

Другие виды
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Выступление украинских гимнастов

Золотое и серебряное выступления Ковтуна и Верняева на Кубке мира. ВИДЕО

Фото: Getty Images

Новина українською

В рамках Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходит в египетском Каире, завершили свои выступления Илья Ковтун и Олег Верняев.

Оба украинца заняли призовые позиции в упражнениях на параллельных брусьях.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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