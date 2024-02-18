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Золотое и серебряное выступления Ковтуна и Верняева на Кубке мира. ВИДЕО
Выступление украинских гимнастов
Фото: Getty Images
В рамках Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходит в египетском Каире, завершили свои выступления Илья Ковтун и Олег Верняев.
Оба украинца заняли призовые позиции в упражнениях на параллельных брусьях.
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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