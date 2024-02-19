Украинские шпажисты завоевали серебро на этапе юниорского Кубка мира

На вторую ступеньку пьедестала на Кубке мира по фехтованию на шпагах среди юниоров в сербском городе Вршаце вышла украинская команда в составе Марьяна-Антона Горецкого, Романа Самойлова, Александра Селиверстова и Михаила Сидорова.

На пути к финалу наши шпажисты одолели Румынию (45:28), Швейцарию (45:36) и Казахстан (45:30).

Украинцы встречались с первым номером посева сборной США. Победителем из равного и напряженного противостояния вышли американцы - 45:41.