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Виталий Калиниченко и Евгений Марусяк заняли 11-е место на этапе Кубка мира в Оберстдорфе
Украинцы продемонстрировали неплохой результат
Фото: Getty Images
Сборная Украины по прыжкам с трамплина заняла 11-е место на этапе Кубка мира в Оберстдорфе.
В парном командном турнире хорошый результат показали Виталий Калиниченко и Евгений Марусяк.
Победу в соревнованиях одержали Тими Зайц и Домен Превц. На второе и третьи места взобрались представители Норвегии и Австрии.
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Источник:Xsport.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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