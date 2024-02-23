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Виталий Калиниченко и Евгений Марусяк заняли 11-е место на этапе Кубка мира в Оберстдорфе

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Украинцы продемонстрировали неплохой результат

Виталий Калиниченко и Евгений Марусяк заняли 11-е место на этапе Кубка мира в Оберстдорфе

Фото: Getty Images

Новина українською

Сборная Украины по прыжкам с трамплина заняла 11-е место на этапе Кубка мира в Оберстдорфе.

В парном командном турнире хорошый результат показали Виталий Калиниченко и Евгений Марусяк.

Победу в соревнованиях одержали Тими Зайц и Домен Превц. На второе и третьи места взобрались представители Норвегии и Австрии.

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Виталий Калиниченко Евгений Марусяк
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Источник:
Xsport.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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