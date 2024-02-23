  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Сборная Украины завоевала золотые медали на чемпионате Европы по стрельбе из лука
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины завоевала золотые медали на чемпионате Европы по стрельбе из лука

Другие виды
Обновлено

Украинцы уверенно одолели Италию

Сборная Украины завоевала золотые медали на чемпионате Европы по стрельбе из лука

Фото: НОК

Новина українською

Золотые медали завоевала сборная Украины в день командных финалов на чемпионате Европы по стрельбе из лука в помещении в хорватском городе Вараждин.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Анастасия Павлова, Ирина Третьякова и Соломия Гнип в поединке за золото не оставили шансов соперницам из Италии - 5:1.

В финальном мужском противостоянии победу также праздновало украинское трио в составе Виктора Рубана, Ивана Кожокаря и Михаила Усача - 5:3.

По теме
yellow-arrow
Виталий Калиниченко и Евгений Марусяк заняли 11-е место на этапе Кубка мира в Оберстдорфе
yellow-arrow
Владислав Гараскевич обновил национальный рекорд на ЧМ по скелетону
yellow-arrow
НОК Украины обратился к Всемирному и Европейскому союзу тхэквондо из-за допуска россиян к турниру в Софии
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
НОК
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости