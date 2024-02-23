Сборная Украины завоевала золотые медали на чемпионате Европы по стрельбе из лука

Золотые медали завоевала сборная Украины в день командных финалов на чемпионате Европы по стрельбе из лука в помещении в хорватском городе Вараждин.

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Анастасия Павлова, Ирина Третьякова и Соломия Гнип в поединке за золото не оставили шансов соперницам из Италии - 5:1.

В финальном мужском противостоянии победу также праздновало украинское трио в составе Виктора Рубана, Ивана Кожокаря и Михаила Усача - 5:3.