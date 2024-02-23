Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины завоевала золотые медали на чемпионате Европы по стрельбе из лука
Украинцы уверенно одолели Италию
Фото: НОК
Золотые медали завоевала сборная Украины в день командных финалов на чемпионате Европы по стрельбе из лука в помещении в хорватском городе Вараждин.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Анастасия Павлова, Ирина Третьякова и Соломия Гнип в поединке за золото не оставили шансов соперницам из Италии - 5:1.
В финальном мужском противостоянии победу также праздновало украинское трио в составе Виктора Рубана, Ивана Кожокаря и Михаила Усача - 5:3.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:НОК
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Экс-игрок Эвертона приговорен к пожизненному заключению в Китае
- Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
- ЛНЗ - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- НОК Украины обратился к Всемирному и Европейскому союзу тхэквондо из-за допуска россиян к турниру в Софии
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО
- Запоздалый подарок Кришу? Джорджина Родригес показала обучение соблазнительному танцу. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн