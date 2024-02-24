Кубка мира по прыжкам с трамплина. Марусяк финишировал в топ-30

Сегодня состоялись первые соревнования на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина. Украинец Евгений Марусяк получил первые очки в сезоне и занял 29-ю строчку в личном турнире. Личный рекорд Евгения - 18-я строчка, которую он занял в прошлом году.

Среди украинцев участие также принимал Виталий Калиниченко, однако он не сумел пройти квалификацию в основной этап соревнований.

Победителем соревнований стал словенец Тими Зайц.