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Кубок мира по прыжкам с трамплина. Марусяк финишировал в топ-30

Другие виды
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Первые очки в сезоне

Кубок мира по прыжкам с трамплина. Марусяк финишировал в топ-30

Фото: Getty Images

Новина українською

Сегодня состоялись первые соревнования на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина. Украинец Евгений Марусяк получил первые очки в сезоне и занял 29-ю строчку в личном турнире. Личный рекорд Евгения - 18-я строчка, которую он занял в прошлом году.

Среди украинцев участие также принимал Виталий Калиниченко, однако он не сумел пройти квалификацию в основной этап соревнований.

Победителем соревнований стал словенец Тими Зайц.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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