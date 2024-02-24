Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок мира по прыжкам с трамплина. Марусяк финишировал в топ-30
Первые очки в сезоне
Фото: Getty Images
Сегодня состоялись первые соревнования на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина. Украинец Евгений Марусяк получил первые очки в сезоне и занял 29-ю строчку в личном турнире. Личный рекорд Евгения - 18-я строчка, которую он занял в прошлом году.
Среди украинцев участие также принимал Виталий Калиниченко, однако он не сумел пройти квалификацию в основной этап соревнований.
Победителем соревнований стал словенец Тими Зайц.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Вышел в конце матча. Известны оценки Малиновского за игру с Удинезе
- Тело Алексея Навального отдали его матери
- СМИ: Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии, лишь бы подождать Реал
- Сборная Украины завоевала золотые медали на чемпионате Европы по стрельбе из лука
- Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн