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Дукач установил национальный рекорд Украины на этапе КС по санному спорту
Неплохое общее выступление украинцев
Фото: Getty Images
Антон Дукач установил национальный рекорд Украины на этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в латвийской Сигулде.
Он занял 7-ю позицию в одиночных одноместных санях на соревновании. Антон преодолел дистанцию за 48,093 секунды.
Предыдущий рекорд принадлежал Андрею Мандзию. В прошлом сезоне санкар стал 9-м в Сигулде. Сегодня он также занял 9 место и повторил свой личный и национальный рекорды.
Впервые в истории сразу два украинца финишировали в топ-10 на этапе Кубка мира по санному спорту среди мужчин.
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