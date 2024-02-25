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Дукач установил национальный рекорд Украины на этапе КС по санному спорту

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Неплохое общее выступление украинцев

Дукач установил национальный рекорд Украины на этапе КС по санному спорту

Фото: Getty Images

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Антон Дукач установил национальный рекорд Украины на этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в латвийской Сигулде.

Он занял 7-ю позицию в одиночных одноместных санях на соревновании. Антон преодолел дистанцию за 48,093 секунды.

Предыдущий рекорд принадлежал Андрею Мандзию. В прошлом сезоне санкар стал 9-м в Сигулде. Сегодня он также занял 9 место и повторил свой личный и национальный рекорды.

Впервые в истории сразу два украинца финишировали в топ-10 на этапе Кубка мира по санному спорту среди мужчин.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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