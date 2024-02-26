Мария Сташко добыла бронзу на ЧЕ по пулевой стрельбе

На чемпионате Европы по пулевой стрельбе (пневматическое оружие, 10 м) бронзу в стрельбе из пневматической винтовки среди юниорок завоевала Мария Сташко.

Напомним, что соревнования проходят в венгерском Дьере.

17-летняя спортсменка с пятым результатом квалифицировалась в финал, где сумела войти в тройку призеров, набрав 228.5 очка. Лучше украинки отстрелялись лишь две участницы, которые и разыграли золото.

Победительницей стала норвежка Синнове Берг (252.4), серебро у Алексии Тела из Швейцарии (249.8).