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Мария Сташко добыла бронзу на ЧЕ по пулевой стрельбе
Украинка сумела попасть в тройку призеров
Фото: НОК
На чемпионате Европы по пулевой стрельбе (пневматическое оружие, 10 м) бронзу в стрельбе из пневматической винтовки среди юниорок завоевала Мария Сташко.
Напомним, что соревнования проходят в венгерском Дьере.
17-летняя спортсменка с пятым результатом квалифицировалась в финал, где сумела войти в тройку призеров, набрав 228.5 очка. Лучше украинки отстрелялись лишь две участницы, которые и разыграли золото.
Победительницей стала норвежка Синнове Берг (252.4), серебро у Алексии Тела из Швейцарии (249.8).
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