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Мария Сташко добыла бронзу на ЧЕ по пулевой стрельбе

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Украинка сумела попасть в тройку призеров

Мария Сташко добыла бронзу на ЧЕ по пулевой стрельбе

Фото: НОК

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На чемпионате Европы по пулевой стрельбе (пневматическое оружие, 10 м) бронзу в стрельбе из пневматической винтовки среди юниорок завоевала Мария Сташко.

Напомним, что соревнования проходят в венгерском Дьере.

17-летняя спортсменка с пятым результатом квалифицировалась в финал, где сумела войти в тройку призеров, набрав 228.5 очка. Лучше украинки отстрелялись лишь две участницы, которые и разыграли золото.

Победительницей стала норвежка Синнове Берг (252.4), серебро у Алексии Тела из Швейцарии (249.8).

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Источник:
НОК
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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