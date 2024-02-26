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Украинские бадминтонистки завоевали бронзу на международном турнире по бадминтону в Уганде
Украинки уверенно одолели пару из Австралии
Фото: НОК
Украинские бадминтонистки завоевали бронзовую награду на международном турнире по бадминтону Uganda International Challenge.
В женской парной категории медаль завоевали Полина Бугрова и Евгения Кантемир.
Место на пьедестале украинские спортсменки гарантировали себе победой в четвертьфинале над парой из Австралии Тиффани Хо и Грониа Сомервилль (21:14, 21:16).
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