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Украинские бадминтонистки завоевали бронзу на международном турнире по бадминтону в Уганде

Другие виды

Украинки уверенно одолели пару из Австралии

Украинские бадминтонистки завоевали бронзу на международном турнире по бадминтону в Уганде

Фото: НОК

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинские бадминтонистки завоевали бронзовую награду на международном турнире по бадминтону Uganda International Challenge.

В женской парной категории медаль завоевали Полина Бугрова и Евгения Кантемир.

Место на пьедестале украинские спортсменки гарантировали себе победой в четвертьфинале над парой из Австралии Тиффани Хо и Грониа Сомервилль (21:14, 21:16).

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