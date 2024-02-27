Виталий Андронов покинул пост главного тренера женской сборной Украины по гандболу

Федерация гандбола Украины сообщила, что пост главного тренера женской сборной покинул Виталий Андронов.

Специалист написал заявление о прекращении сотрудничества по собственному желанию.

"Очень жаль, что Виталий Андронов покинул команду. Виталий Николаевич написал заявление об увольнении по собственному желанию и выслал его в пятницу, за два дня до начала сборов. Для нас это стало полной неожиданностью. Велась планомерная работа по организации сбора, мы надеемся, что со здоровьем Виталия Николаевича все в порядке. Сейчас все силы и внимание - на подготовку и выступления сборной, а уже после матчей будем разбираться, что произошло.

Судя по всему, на таком решении Виталия Николаевича сказались большие испытания за последнее время: игры сборной, многочисленные травмы игроков, не совсем удачные выступления в чемпионате Польши. Нужно понимать, что нервная система спортсмена, тренера несколько иная чем у обычного человека. Мы поддерживаем Виталия Николаевича, желаем ему новых побед в карьере. Надеемся на его возвращение с новыми силами, новыми возможностями и новыми знаниями, которые принесут пользу нашим национальным командам.

Мы пошли на омоложение сборной. Возможно, это также сыграло свою роль, ведь, вы знаете, тренер всегда болеет за результат, а, как известно, побеждает команда, а проигрывает тренер. В день, когда Виталий Николаевич написал заявление, у нас травмировался уже девятый игрок сборной, правая полусредняя Милана Шукаль. Все это — совокупность тех моментов, которые, вероятно, повлияли на решение Виталия Николаевича.", — написал президент Федерации гандбола Украины Андрей Мельник.

К будущим матчам против Израиля в квалификации Евро-2024 национальную команду будет готовить Борис Чижов, который уже возглавлял сборную с 2020 по 2021 год.

Сам же Виталий Андронов руководил сборной с 2021 года и сумел вывести команду в финальную часть ЧМ.