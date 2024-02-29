  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Украинские шпажистки добыли золото на юниорском чемпионате Европы
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинские шпажистки добыли золото на юниорском чемпионате Европы

Другие виды

В финальном противостоянии украинки превзошли французских спортсменок

Украинские шпажистки добыли золото на юниорском чемпионате Европы

Фото: European Fencing Confederation

Новина українською

Украинские шпажистки завоевали золотую медаль на юниорском чемпионате Европы.

Напомним, что соревнования проходят в итальянском Неаполе. На наивысшую ступень пьедестала поднялись Анна Максименко, Эмили Конрад, Алина Дмитрук и Александра Романова.

В борьбе за золото украинки сошлись с француженками. Судьбу поединка за чемпионский титул решил один укол Эмили Конрад – 45:44.

По теме
yellow-arrow
Норвежская горнолыжница Мовинкель завершила карьеру
yellow-arrow
Виталий Андронов покинул пост главного тренера женской сборной Украины по гандболу
yellow-arrow
Украинские бадминтонистки завоевали бронзу на международном турнире по бадминтону в Уганде
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Xsport.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости