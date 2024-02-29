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Украинские шпажистки добыли золото на юниорском чемпионате Европы
В финальном противостоянии украинки превзошли французских спортсменок
Фото: European Fencing Confederation
Украинские шпажистки завоевали золотую медаль на юниорском чемпионате Европы.
Напомним, что соревнования проходят в итальянском Неаполе. На наивысшую ступень пьедестала поднялись Анна Максименко, Эмили Конрад, Алина Дмитрук и Александра Романова.
В борьбе за золото украинки сошлись с француженками. Судьбу поединка за чемпионский титул решил один укол Эмили Конрад – 45:44.
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Источник:Xsport.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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