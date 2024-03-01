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Андрей Мандзий завоевал серебро на этапе Кубка наций по санному спорту
Украинец обновил личный рекорд
НОК
На Кубке мира 2023/24 по санному спорту стартовал девятый этап. Соревнования состоялись в латвийской Сигулде.
Андрей Мандзий стал вторым в заезде со временем в 48.348 секунды, проиграв 0.020 секунды представителю Германии Тимону Гранканьоло.
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Эта награда стала личным рекордом Мандзия на соревнованиях Кубка наций. Еще один украинец Даниил Марциновский финишировал 9-м.
Кубок наций 2023/24. Сигулда. Одноместные мужские сани
Тимон Гранканьоло (Германия) 48.328 секунды
Андрей Мандзий (Украина) +0.020
Каспарс Ринкс (Латвия) +0.082
...
9. Даниил Марциновский (Украина) +0.738
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