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Андрей Мандзий завоевал серебро на этапе Кубка наций по санному спорту

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Украинец обновил личный рекорд

Андрей Мандзий завоевал серебро на этапе Кубка наций по санному спорту

НОК

Новина українською

На Кубке мира 2023/24 по санному спорту стартовал девятый этап. Соревнования состоялись в латвийской Сигулде.

Андрей Мандзий стал вторым в заезде со временем в 48.348 секунды, проиграв 0.020 секунды представителю Германии Тимону Гранканьоло.

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Эта награда стала личным рекордом Мандзия на соревнованиях Кубка наций. Еще один украинец Даниил Марциновский финишировал 9-м.

Кубок наций 2023/24. Сигулда. Одноместные мужские сани

Тимон Гранканьоло (Германия) 48.328 секунды

Андрей Мандзий (Украина) +0.020

Каспарс Ринкс (Латвия) +0.082

...

9. Даниил Марциновский (Украина) +0.738

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Андрей Мандзий
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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