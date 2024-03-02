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Кубок мира по фехтованию на саблях. Харлан завоевала бронзовую награду в Афинах
10 юбилейная бронзовая награда на этапах Кубка мира
Фото: Getty Images
Ольга Харлан завоевала свою третью медаль в текущем сезоне Кубка мира по фехтованию. На этот раз украинская саблистка завоевала бронзовую награду на этапе в Афинах. Это уже ее десятая бронзовая награда на этапах Кубка мира.
В полуфинале Ольга потерпела поражение. ее обошла с перевесом в один укол Лючия Мартин-Португес из Испании - 15:14.
Эта медаль стала для Харлан 32-й наградой на этапах КМ. Между ними есть также 14 золотых и восемь серебряных наград.
В Афинах Украину в личном турнире на саблях представляли шесть спортсменок: Изабелла Гросул, Елена Кравацкая и Валерия Гнидашева, Юлия Бакастова и Алина Комащук, но только Ольга Харлан сумела принести Украине медаль.
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