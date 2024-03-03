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Харлан показала фото из награждения на этапе Кубка мира в Афинах
Украинка завоевала бронзу
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан завоевала
В полуфинале Ольга потерпела поражение. ее обошла с преимуществом в один укол Лючия Мартин-Португес из Испании – 15:14.
Эта медаль стала для Харлан 32-й наградой на этапах КМ. Среди них также 14 золотых и восемь серебряных наград.
Фото с награждения после завершения соревнований наша спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram.
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