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Харлан показала фото из награждения на этапе Кубка мира в Афинах

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Украинка завоевала бронзу

Харлан показала фото из награждения на этапе Кубка мира в Афинах

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан завоевала свою третью медаль в текущем сезоне Кубка мира по фехтованию. В этот раз украинская саблистка завоевала бронзовую награду на этапе в Афинах. Это уже ее десятая бронзовая награда на этапах Кубка мира.

В полуфинале Ольга потерпела поражение. ее обошла с преимуществом в один укол Лючия Мартин-Португес из Испании – 15:14.

Эта медаль стала для Харлан 32-й наградой на этапах КМ. Среди них также 14 золотых и восемь серебряных наград.

Фото с награждения после завершения соревнований наша спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram.

Харлан показала фото из награждения на этапе Кубка мира в Афинах - изображение 1

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