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Верняев: Воскресенье – не повод для отдыха. Фото
Чемпионский характер
Фото: Getty Images
Украинский гимнаст, золотой и серебряный призер Олимпийских игр-2016 Олег Верняев поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен продолжает подготовку к предстоящим соревнованиям, несмотря на то, что сегодня воскресенье. Соответствующий снимок из спортзала Олег разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Костюк
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