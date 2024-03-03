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Верняев: Воскресенье – не повод для отдыха. Фото

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Верняев: Воскресенье – не повод для отдыха. Фото

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский гимнаст, золотой и серебряный призер Олимпийских игр-2016 Олег Верняев поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен продолжает подготовку к предстоящим соревнованиям, несмотря на то, что сегодня воскресенье. Соответствующий снимок из спортзала Олег разместил на своей официальной странице в Instagram.

Верняев: Воскресенье – не повод для отдыха. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Костюк прокомментировала выход в финал Сан-Диего.

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