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Кубок мира по фехтованию. Украинские саблистки завоевали серебряные медали
Уступили Франции в золотом финале
Фото: Getty Images
Украинские саблистки завоевали серебряные медали в командном турнире на этапе Кубка мира по фехтованию, который прошел в греческих Афинах. Сборную представляло четыре спортсменки: Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая и Юлия Бакастова.
После трех побед подряд против Китая, Венгрии и Болгарии украинки в полуфинале уступили Франции - 30:45.
Напомним, что вчера Ольга Харлан завоевала юбилейную 10-ю бронзовую медаль на индивидуальном этапе КС, который также проходит в Афинах.
Следующий этап Кубка мира среди саблисток в командах состоится 17 марта в бельгийском Синт-Никласе. Именно там решится, кто получит олимпийские путевки.
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