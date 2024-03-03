Кубок мира по фехтованию. Украинские саблистки завоевали серебряные медали

Украинские саблистки завоевали серебряные медали в командном турнире на этапе Кубка мира по фехтованию, который прошел в греческих Афинах. Сборную представляло четыре спортсменки: Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая и Юлия Бакастова.

После трех побед подряд против Китая, Венгрии и Болгарии украинки в полуфинале уступили Франции - 30:45.

Напомним, что вчера Ольга Харлан завоевала юбилейную 10-ю бронзовую медаль на индивидуальном этапе КС, который также проходит в Афинах.

Следующий этап Кубка мира среди саблисток в командах состоится 17 марта в бельгийском Синт-Никласе. Именно там решится, кто получит олимпийские путевки.