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Кубок мира по фехтованию. Украинские саблистки завоевали серебряные медали

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Уступили Франции в золотом финале

Кубок мира по фехтованию. Украинские саблистки завоевали серебряные медали

Фото: Getty Images

Новина українською

Украинские саблистки завоевали серебряные медали в командном турнире на этапе Кубка мира по фехтованию, который прошел в греческих Афинах. Сборную представляло четыре спортсменки: Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая и Юлия Бакастова.

После трех побед подряд против Китая, Венгрии и Болгарии украинки в полуфинале уступили Франции - 30:45.

Напомним, что вчера Ольга Харлан завоевала юбилейную 10-ю бронзовую медаль на индивидуальном этапе КС, который также проходит в Афинах.

Следующий этап Кубка мира среди саблисток в командах состоится 17 марта в бельгийском Синт-Никласе. Именно там решится, кто получит олимпийские путевки.

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Ольга Харлан Алина Комащук Юлия Бакастова
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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