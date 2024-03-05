Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ноприенко и Гулеватый принесли золото сборной Украины в спринте на 1000 метров на зимней Дефлимпиаде
Всего в активе нашей команды 7 медалей
Фото: Інстаграм
5 марта состоялся один из этапов Дефлимпиады-2023, где сборная Украины получила 3 медали.
Второй наградой на Играх отметилась Елизавета Ноприенко. Украинка финишировала первой в спринте на 1000 метров среди женщин.
В мужском спринте на 1000 метров лучшие результаты продемонстрировали Ярослав Гулеватый и Руслан Денисенко, которые заняли первое и второе места соответственно.
Таким образом, сборная Украины получила 4 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую награду.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Стал известен игрок, который заменит Степаненко в сборной Украины
- Шахтер проигнорировал просьбу УАФ. Что произошло?
- Полесье распрощалось с опытным игроком
- Кубок мира по фехтованию. Украинские саблистки завоевали серебряные медали
- Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже
- Николай Морозюк рассказал о разводе со своей эпатажной женой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн