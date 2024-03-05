Ноприенко и Гулеватый принесли золото сборной Украины в спринте на 1000 метров на зимней Дефлимпиаде

5 марта состоялся один из этапов Дефлимпиады-2023, где сборная Украины получила 3 медали.

Второй наградой на Играх отметилась Елизавета Ноприенко. Украинка финишировала первой в спринте на 1000 метров среди женщин.

В мужском спринте на 1000 метров лучшие результаты продемонстрировали Ярослав Гулеватый и Руслан Денисенко, которые заняли первое и второе места соответственно.

Таким образом, сборная Украины получила 4 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую награду.