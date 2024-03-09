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Гераскевич завоевал бронзу на этапе Североамериканского кубка в Лейк-Плэсиде
Прекрасное выступление нашего спортсмена
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич завоевал бронзовую награду на этапе Североамериканского кубка в Лейк-Плэсиде (США).
Первый заезд наш спортсмен завершил с шестым результатом, а второй – с третьим. Итоговое время украинца – 1.49,93 минуты.
Золото завоевал представитель Китая Чэнь Венхао (1.48,69), серебро у его соотечественника Инь Чжэн (1.48,93).
В соревнованиях принял участие еще один представитель нашего государства Ярослав Лавренюк. Его показатель 1,50,78 позволил в итоговом протоколе финишировать на 18 месте.
Напомним, что позавчера, 7 марта, Гераскевич также имел бронзу на этом этапе.
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