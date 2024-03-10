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Артур Фельфнер завоевал золото на Кубке Европы по метанию копья

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Дебютная медаль на взрослом уровне

Артур Фельфнер завоевал золото на Кубке Европы по метанию копья

Фото: Getty Images

Новина українською

20-летний Артур Фельфнер завоевал дебютную золотую медаль на взрослом уровне по метанию копья на Кубке Европы, который проходит в португальской Лейрии. Его результат составил 81.89 м.

Для Украины это золото стало вторым на Кубке Европы-2024 по метаниям. Первым стал Михаил Кохан, который выиграл соревнования по метанию молота.

Второе место занял румын Александр Новак (80.73 м), а третьим стал Иоаннис Кириазис из Греции (80.52 м).

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Артур Фельфнер
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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