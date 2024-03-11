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Украинская гимнастка Виктория Оноприенко принесла сборной Украины две награды на Гран-при FIG в Марбелье
Хорошее выступление продемонстрировала украинка
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская гимнастка Виктория Оноприенко получила две награды на Гран-при по художественной гимнастике.
Напомним, что соревнования происходят в испанской Марбелье.
В упражнениях с обручем она завоевала серебряную награду. Украинка набрала в сумме 35,100 баллов.
В финале упражнения с лентой Виктория заняла третье место, заработав 31,300 балла.
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