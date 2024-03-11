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Украинская гимнастка Виктория Оноприенко принесла сборной Украины две награды на Гран-при FIG в Марбелье

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Хорошее выступление продемонстрировала украинка

Украинская гимнастка Виктория Оноприенко принесла сборной Украины две награды на Гран-при FIG в Марбелье

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская гимнастка Виктория Оноприенко получила две награды на Гран-при по художественной гимнастике.

Напомним, что соревнования происходят в испанской Марбелье.

В упражнениях с обручем она завоевала серебряную награду. Украинка набрала в сумме 35,100 баллов.

В финале упражнения с лентой Виктория заняла третье место, заработав 31,300 балла.

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