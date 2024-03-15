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Евгений Марусяк установил национальный рекорд по дальности прыжков с трамплина

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Предыдущий рекорд также принадлежал Марусяку

Евгений Марусяк установил национальный рекорд по дальности прыжков с трамплина

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский прыгун с трамплина Евгений Марусяк обновил национальный рекорд по дальности прыжка.

Марусяк вместе с другим украинцем Виталием Калиниченко участвует в заключительной серии соревнований сезона Кубка мира - Raw Air, которые проходят в Норвегии.

В квалификации Евгений сумел прыгнуть на 223 метра, за что получил 199 баллов и установил национальный рекорд для Украины.

Предыдущий лучший результат также принадлежал Марусяку (213.5 метров).

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Основной раунд прыжков с полетного трамплина состоится в субботу, 16 марта.

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