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Евгений Марусяк установил национальный рекорд по дальности прыжков с трамплина
Предыдущий рекорд также принадлежал Марусяку
Фото: Getty Images
Украинский прыгун с трамплина Евгений Марусяк обновил национальный рекорд по дальности прыжка.
Марусяк вместе с другим украинцем Виталием Калиниченко участвует в заключительной серии соревнований сезона Кубка мира - Raw Air, которые проходят в Норвегии.
В квалификации Евгений сумел прыгнуть на 223 метра, за что получил 199 баллов и установил национальный рекорд для Украины.
Предыдущий лучший результат также принадлежал Марусяку (213.5 метров).
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Основной раунд прыжков с полетного трамплина состоится в субботу, 16 марта.
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