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Вуэльта Каталония: Тадей Погачар снова на коне
Такая желанная победа для словенца
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Испании продолжается многодневная шоссейная велогонка Вуэльта Каталонии, входящая в Мировой тур UCI. В понедельник на первом этапе победил Ник Шульц из Israel-Premier Tech. Финиш был спринтерским, поэтому его преимущество составило в итоге 10 секунд над ближайшим преследователем.
На втором этапе с горным рельефом уверенную победу одержал Тадей Погачар. 25-летний спортсмен UAE Team Emirates привез своим соперникам более минуты времени на финише. На третий этап он будет выходить лидером общего зачета велобагатодневки.
2-й этап Матаро - Вальтер 2000 (186,5 км)
1 - Тадей Погачар UAE Team Emirates 4 ч. 52'37
2 - Микель Ланда Soudal Quick Step + 1'23
3 - Александр Власов Bora-Hansgrohe + 1'24
Генеральная классификация:
1 - Тадей Погачар UAE Team Emirates 9 ч. 03'57
2 - Микель Ланда Soudal Quick Step + 1'35
3 - Александр Власов Bora-Hansgrohe + 1'38
Третий этап Сан-Жуан-да-лас-Абазесас - Порт Айне стартует сегодня в 13:50 по киевскому времени. Протяженность горного этапа составит 176.7 км.
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