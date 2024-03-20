Вуэльта Каталония: Тадей Погачар снова на коне

В Испании продолжается многодневная шоссейная велогонка Вуэльта Каталонии, входящая в Мировой тур UCI. В понедельник на первом этапе победил Ник Шульц из Israel-Premier Tech. Финиш был спринтерским, поэтому его преимущество составило в итоге 10 секунд над ближайшим преследователем.

На втором этапе с горным рельефом уверенную победу одержал Тадей Погачар. 25-летний спортсмен UAE Team Emirates привез своим соперникам более минуты времени на финише. На третий этап он будет выходить лидером общего зачета велобагатодневки.

2-й этап Матаро - Вальтер 2000 (186,5 км)

1 - Тадей Погачар UAE Team Emirates 4 ч. 52'37

2 - Микель Ланда Soudal Quick Step + 1'23

3 - Александр Власов Bora-Hansgrohe + 1'24

Генеральная классификация:

1 - Тадей Погачар UAE Team Emirates 9 ч. 03'57

2 - Микель Ланда Soudal Quick Step + 1'35

3 - Александр Власов Bora-Hansgrohe + 1'38

Третий этап Сан-Жуан-да-лас-Абазесас - Порт Айне стартует сегодня в 13:50 по киевскому времени. Протяженность горного этапа составит 176.7 км.