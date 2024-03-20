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Голиченко и Даренский вышли в произвольную программу ЧМ в спортивных парах, установив личный рекорд

Другие виды
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Отличный результат показали украинцы

Голиченко и Даренский вышли в произвольную программу ЧМ в спортивных парах, установив личный рекорд

Фото: dnipro.tv

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Стартовал чемпионат мира по фигурному катанию в канадском Монреале. Украину представляли София Голиченко и Артем Даренский.

В Монреале они соревновались за выход в произвольную программу, для этого украинцам необходимо было попасть в топ-20.

Наши фигуристы получили за свое выступление 59.34 балла, что стало личным рекордом для Голиченко и Даренского в короткой программе.

В итоге наша команда завершила свое выступление на 11-м месте.

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По итогам выступлений 12 из 24 пар фигуристов Голиченко и Даренский досрочно гарантировали себе выступление в произвольной программе.

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