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Германия не пустила российских и белорусских спортсменов на этап Кубка мира
Информация о выдаче виз не соответствует действительности
Журналист Джонатан Крейн на своей странице в Х (ранее Твиттер) сообщил, что на этап Кубка мира в Германии по прыжкам на батуте не пустили четырех россиян и одного белоруса.
Все они публично поддерживали войну в Украине.
В список вошли: Кирилл Козлов, Данил Казимов, Анжела Бладцева, Яна Лебедева, Иван Литвинович.
"Германия не выдавала виз спортсменам, которых вы называете", — подтвердили в МВД.
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