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Германия не пустила российских и белорусских спортсменов на этап Кубка мира

Другие виды

Информация о выдаче виз не соответствует действительности

Германия не пустила российских и белорусских спортсменов на этап Кубка мира

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Журналист Джонатан Крейн на своей странице в Х (ранее Твиттер) сообщил, что на этап Кубка мира в Германии по прыжкам на батуте не пустили четырех россиян и одного белоруса.

Все они публично поддерживали войну в Украине.

В список вошли: Кирилл Козлов, Данил Казимов, Анжела Бладцева, Яна Лебедева, Иван Литвинович.

"Германия не выдавала виз спортсменам, которых вы называете", — подтвердили в МВД.

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