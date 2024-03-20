Германия не пустила российских и белорусских спортсменов на этап Кубка мира

Журналист Джонатан Крейн на своей странице в Х (ранее Твиттер) сообщил, что на этап Кубка мира в Германии по прыжкам на батуте не пустили четырех россиян и одного белоруса.

Все они публично поддерживали войну в Украине.

В список вошли: Кирилл Козлов, Данил Казимов, Анжела Бладцева, Яна Лебедева, Иван Литвинович.

"Германия не выдавала виз спортсменам, которых вы называете", — подтвердили в МВД.