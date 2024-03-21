Погачар отметился второй победой подряд на Вуэльте Каталонии

На третий этап веломногодневки словенский велогонщик выходил лидером генеральной классификации. Рельеф был полностью горным, с двумя горами высшей категории, что способствовало большим разрывам между конкурентами за общий зачет Вуэльты Каталонии.



Впрочем, отличная работа команды UAE Team Emirates позволила ее лидеру Тадею Погачару одержать вторую победу подряд и увеличить отрыв от конкурентов. Теперь ближайший преследователь Mikel Landa из Soudal Quick-Step проигрывает ему более двух минут в генеральной классификации.

3-й этап Сан-Жуан-да-лас-Абазесас - Порт Айне (176,7 км)

1 - Тадей Погачар UAE Team Emirates 4 ч. 34'35

2 - Микель Ланда Soudal Quick Step + 0'48

3 - Антонио Тибери Bahrain-Victorious + 1'03

Генеральная классификация:

1 - Тадей Погачар UAE Team Emirates 13 ч. 38'12

2 - Микель Ланда Soudal Quick Step + 2'27

3 - Александр Власов Bora-Hansgrohe + 2'55

Четвертый этап Сорт - Льейда стартует сегодня в 14:40 по киевскому времени. Спортсмены преодолеют 169 км.