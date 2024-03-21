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Евгений Марусяк обновил рекорд Украины в квалификации к первому личному старту на этапе Кубка мира

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Украинец превзошел свой рекорд

Евгений Марусяк обновил рекорд Украины в квалификации к первому личному старту на этапе Кубка мира

twitter.com/Patrycj28497861

Новина українською

Украинский прыгун с трамплина Евгения Марусяк занял пятое место в квалификации к первому личному старту на этапе Кубка мира в словенской Планице. Этот результат стал лучшим в истории Украины на Кубке мира.

Украинец прыгнул на 228.5 метра.

Предыдущий рекорд по дальности прыжка Евгений обновил неделю назад - 223 метра. В истории украинских прыжков с трамплина никто ранее не пересекал отметку в 200 метров.

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Евгений Марусяк
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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