Евгений Марусяк обновил рекорд Украины в квалификации к первому личному старту на этапе Кубка мира

Украинский прыгун с трамплина Евгения Марусяк занял пятое место в квалификации к первому личному старту на этапе Кубка мира в словенской Планице. Этот результат стал лучшим в истории Украины на Кубке мира.

Украинец прыгнул на 228.5 метра.

Предыдущий рекорд по дальности прыжка Евгений обновил неделю назад - 223 метра. В истории украинских прыжков с трамплина никто ранее не пересекал отметку в 200 метров.