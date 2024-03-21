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Владислав Гераскевич обновил рекорд Украины на этапе Кубка мира по скелетону
Украинец превзошел свой рекорд
Instagram Владислав Гераскевич
Владислав Гераскевич установил рекорд Украины на Кубке мира по скелетону в заключительном этапе сезона 2023/24 в Лейк-Плесиде.
Также нашу страну представлял Ярослав Лавренюк, который по итогам первого проезда показал время 54.70 секунды, а во втором его он достиг финиша за 55.08 секунды и в итоге занял 24-ю строчку.
Зато Гераскевич занял седьмую строчку после первой попытки (53.80 секунды) и улучшил свое время во второй - 53.74.
Таким образом, после финиша всех спортсменов Владислав занял четвертую позицию.
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Этот результат стал рекордом Украины на Кубке мира по скелетону. Ранее лучший результат также принадлежал Гераскевичу — шестое место в Сигулде (сезон 2021/22) и Яньцине (2023/24).
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