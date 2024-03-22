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Евгений Марусяк вошел в топ-15 Кубка мира по прыжкам с трамплина в словенской Планице

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Украинец второй раз в карьере достиг подобного результата

Евгений Марусяк вошел в топ-15 Кубка мира по прыжкам с трамплина в словенской Планице

Фото: Getty Images

Новина українською

Евгений Марусяк завершил сезон 2023-2024 годов и попал в топ-15 на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в словенской Планице.

В первом раунде он улетел на 211.5 метра и заработал за свой прыжок 193.4 балла. В финале Евгений прыгал 11-м и показал результат 213 метров, что позволило ему получить 208.2 балла.

В сумме Марусяк заработал 401.6 балла заняв итоговое 15-е место.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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