Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Евгений Марусяк вошел в топ-15 Кубка мира по прыжкам с трамплина в словенской Планице
Украинец второй раз в карьере достиг подобного результата
Фото: Getty Images
Евгений Марусяк завершил сезон 2023-2024 годов и попал в топ-15 на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в словенской Планице.
В первом раунде он улетел на 211.5 метра и заработал за свой прыжок 193.4 балла. В финале Евгений прыгал 11-м и показал результат 213 метров, что позволило ему получить 208.2 балла.
В сумме Марусяк заработал 401.6 балла заняв итоговое 15-е место.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Три президента, положительный Блаттер и Додик за Россию: соперник сборной Украины сложнее, чем вы можете вообразить
- Украина - Исландия. Статистика личных встреч конкурентов за место на Евро-2024
- Украина вышла в финал отбора на Евро, новый контракт Лунина и тюрьма для Робиньо. Главные новости за 21 марта
- Угис Крастиньш покинет пост главного тренера сборной Украины по волейболу
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн