Евгений Марусяк вошел в топ-15 Кубка мира по прыжкам с трамплина в словенской Планице

Евгений Марусяк завершил сезон 2023-2024 годов и попал в топ-15 на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в словенской Планице.

В первом раунде он улетел на 211.5 метра и заработал за свой прыжок 193.4 балла. В финале Евгений прыгал 11-м и показал результат 213 метров, что позволило ему получить 208.2 балла.

В сумме Марусяк заработал 401.6 балла заняв итоговое 15-е место.