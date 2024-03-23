Украина завоевала бронзу на Кубке мира по прыжкам в воду

Украинки Ксения Байло и София Лыскун завоевали бронзовые медали второго этапе Кубка мира по прыжкам в воду, который проходит в Берлине. Тандем завоевал награду, которая стала дебютной в синхронных прыжках с вышки на этапах Кубка мира и первой в новом сезоне на международных стартах!

Украинки получили 276.36 балла за пять прыжков. Напомним, что спортсменкам ранее удалось получить именную лицензию на Олимпиаду-2024.

Победу в синхронных прыжках с вышки одержали представительницы США.



Кубок мира по прыжкам в воду. Синхронные прыжки с вышки, женщины, 10 м

Дилейни Шнелл/Джессика Парратто (США) 306.00 балла

Кели Маккей/Кейт Миллер (Канада) 282.72

Ксения Байло/София Лискун (Украина) 276.36