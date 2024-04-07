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Украинские гимнасты завоевали три медали на этапе Кубка мира в Хорватии
Прекрасное выступление, так держать
Фото: Getty Images
Украинский гимнаст Илья Ковтун завоевал золотую награду на этапе Кубка мира в хорватском Осиеке. Наш спортсмен стал первым в вольных упражнениях, получив в свой актив 14,400 балла.
Также Илья взял серебро на параллельных брусьях (15,350 балла), уступив только представителю Германии Лукасу Даузеру (15,550 балла).
В упражнениях на разновысотных брусьях копилку нашей команды пополнила Анна Лащевская, которая за свое выступление получила 13,200 балла (бронзовая награда).
Это был первый день финалов на этапе Кубка мира. Сегодня, 7 апреля состоится второй розыгрыш самых высоких наград.
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