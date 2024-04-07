Украинские гимнасты завоевали три медали на этапе Кубка мира в Хорватии

Украинский гимнаст Илья Ковтун завоевал золотую награду на этапе Кубка мира в хорватском Осиеке. Наш спортсмен стал первым в вольных упражнениях, получив в свой актив 14,400 балла.

Также Илья взял серебро на параллельных брусьях (15,350 балла), уступив только представителю Германии Лукасу Даузеру (15,550 балла).

В упражнениях на разновысотных брусьях копилку нашей команды пополнила Анна Лащевская, которая за свое выступление получила 13,200 балла (бронзовая награда).

Это был первый день финалов на этапе Кубка мира. Сегодня, 7 апреля состоится второй розыгрыш самых высоких наград.