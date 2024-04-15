  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Анна Музычук добыла ничью в 9-м туре Турнира претендентов 2024
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анна Музычук добыла ничью в 9-м туре Турнира претендентов 2024

Другие виды
Обновлено

Украинка сыграла ничейный матч в Торонто

Анна Музычук добыла ничью в 9-м туре Турнира претендентов 2024

Фото: UATV

Новина українською

В 9-м туре Турнира претендентов 2024 по шахматам украинка Анна Музычук сыграла вничью со спортсменкой без флага Александрой Горячкиной.

Теперь наша спортсменка находится на 7-й позиции, имея в своем активе 3,5 очка.

Напомним, что Турниры претендентов 2024 продлятся до 22 апреля, будет сыграно по 14 туров у мужчин и женщин.

По теме
yellow-arrow
Сборные Украины по волейболу получили новых тренеров
yellow-arrow
Анна Музычук потерпела поражение на Турнире претендентов
yellow-arrow
В возрасте 76 лет умер член Зала Славы профессионального американского футбола
Анна Музычук
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости