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Анна Музычук добыла ничью в 9-м туре Турнира претендентов 2024
Украинка сыграла ничейный матч в Торонто
Фото: UATV
В 9-м туре Турнира претендентов 2024 по шахматам украинка Анна Музычук сыграла вничью со спортсменкой без флага Александрой Горячкиной.
Теперь наша спортсменка находится на 7-й позиции, имея в своем активе 3,5 очка.
Напомним, что Турниры претендентов 2024 продлятся до 22 апреля, будет сыграно по 14 туров у мужчин и женщин.
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Источник:Sport.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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