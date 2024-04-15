Анна Музычук добыла ничью в 9-м туре Турнира претендентов 2024

В 9-м туре Турнира претендентов 2024 по шахматам украинка Анна Музычук сыграла вничью со спортсменкой без флага Александрой Горячкиной.

Теперь наша спортсменка находится на 7-й позиции, имея в своем активе 3,5 очка.

Напомним, что Турниры претендентов 2024 продлятся до 22 апреля, будет сыграно по 14 туров у мужчин и женщин.