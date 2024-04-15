Барком-Кажаны потерпели поражение в первом матче плей-офф чемпионата Польши

В понедельник, 15 апреля Барком-Кажаны в трех партиях уступил Шлепску в матче плей-офф чемпионата Польши.

Украинский клуб не сумел выиграть ни единой партии у команды из Сувалок.

В стартовом сете Угиса Крастиньша пытались догнать соперника и в итоге проиграли его с разницей в 6 очков - 25:19. После перерыва польский клуб доминировал на площадке и сумел выиграть вторую партию со счётом 25:15. Завершающий отрезок матча Барком-Кажаны просто отдали сопернику и он завершился разгромом - 25:13.

ПлюсЛига. Плей-офф за 11 место

Шлепск – Барком-Кажаны 3:0 (25:19, 25:15, 25:13)