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Барком-Кажаны потерпели поражение в первом матче плей-офф чемпионата Польши
Львовский клуб отдал все три сета соперникам
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В понедельник, 15 апреля Барком-Кажаны в трех партиях уступил Шлепску в матче плей-офф чемпионата Польши.
Украинский клуб не сумел выиграть ни единой партии у команды из Сувалок.
В стартовом сете Угиса Крастиньша пытались догнать соперника и в итоге проиграли его с разницей в 6 очков - 25:19. После перерыва польский клуб доминировал на площадке и сумел выиграть вторую партию со счётом 25:15. Завершающий отрезок матча Барком-Кажаны просто отдали сопернику и он завершился разгромом - 25:13.
ПлюсЛига. Плей-офф за 11 место
Шлепск – Барком-Кажаны 3:0 (25:19, 25:15, 25:13)
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