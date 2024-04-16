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Анна Максименко повторила рекорд 22-летней давности на чемпионата мира по фехтованию в Эр-Рияде
Невероятный результат показала украинка
Фото: city-adm.lviv.ua
16 апреля, в рамках чемпионата мира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) действующая чемпионка Европы среди кадетов, 16-летняя Анна Максименко, в финале победила Шарику Гаджалу из США со счетом 15:13.
Для Украины это золото чемпионата мира стало вторым в истории по фехтованию на шпагах в личном первенстве среди кадеток.
До сегодняшнего дня единственной, кому удавалось достичь такого успеха, была олимпийская чемпионка Яна Шемякина, которая побеждала в Анталии в 2002 году.
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Еще одна украинка, Эмили Конрад, в полуфинале уступила Шарике Гаджалу (7:15) и завоевала бронзовую награду.
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