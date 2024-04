Самый титулованный горнолыжник Марсель Хиршер возвращается в большой спорт

Восьмикратный победитель Кубка мира в общем зачете подряд и двукратный олимпийский чемпион в горнолыжном спорте Марсель Хиршер будет выступать в новом сезоне FIS Alpine World Cup. Об этом сообщает Нидерландская лыжная ассоциация.

35-летний австриец после пятилетнего перерыва будет представлять именно эту сборную. Причина выбора довольно проста: мать спортсмена является нидерландкой, а он имеет двойное гражданство. Кроме того, австрийская федерация дала разрешение Марселю Хиршеру представлять другую сборную.

CONFIRMED: Marcel Hirscher will return to the FIS Alpine World Cup at the age of 35 for the Netherlands ????⛷️#fisalpine pic.twitter.com/Biff25RBHS