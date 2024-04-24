Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Самый титулованный горнолыжник Марсель Хиршер возвращается в большой спорт
Но при этом не будет выступать за свою родную Австрию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Восьмикратный победитель Кубка мира в общем зачете подряд и двукратный олимпийский чемпион в горнолыжном спорте Марсель Хиршер будет выступать в новом сезоне FIS Alpine World Cup. Об этом сообщает Нидерландская лыжная ассоциация.
35-летний австриец после пятилетнего перерыва будет представлять именно эту сборную. Причина выбора довольно проста: мать спортсмена является нидерландкой, а он имеет двойное гражданство. Кроме того, австрийская федерация дала разрешение Марселю Хиршеру представлять другую сборную.
CONFIRMED: Marcel Hirscher will return to the FIS Alpine World Cup at the age of 35 for the Netherlands ????⛷️#fisalpine pic.twitter.com/Biff25RBHS— Eurosport (@eurosport) April 24, 2024
"Прежде всего, я хотел бы иметь возможность снова соревноваться, просто потому, что мне это нравится. У меня отличные отношения с ÖSV [Австрийской лыжной федерацией] и я благодарен им за все, чего мы достигли. Этот новый проект лучше всего реализовать, если я буду нидерландцем", - заявил горнолыжник Марсель Хиршер.
Популярное сейчас
- Что не так с Мудриком и Челси? Перспектива на сезон 2024/2025 не радужная
- В Бундестаге призвали правительство Германии поставить Украине ракеты Taurus
- СМИ: Бойко может продолжить карьеру в Карпатах
- Бидный – о мобилизации спортсменов: Придет повестка – каждый пойдет исполнять долг
- Много сердец и секси-фотосессия. Как эффектная жена украинского футболиста отпраздновала свой день рождения. ФОТО
- Секрет успеха. Как жена Андрея Лунина поддерживала своего мужа на трибунах в матче с Ман Сити. ВИДЕО