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Самый титулованный горнолыжник Марсель Хиршер возвращается в большой спорт

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Но при этом не будет выступать за свою родную Австрию

Самый титулованный горнолыжник Марсель Хиршер возвращается в большой спорт

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Восьмикратный победитель Кубка мира в общем зачете подряд и двукратный олимпийский чемпион в горнолыжном спорте Марсель Хиршер будет выступать в новом сезоне FIS Alpine World Cup. Об этом сообщает Нидерландская лыжная ассоциация.

35-летний австриец после пятилетнего перерыва будет представлять именно эту сборную. Причина выбора довольно проста: мать спортсмена является нидерландкой, а он имеет двойное гражданство. Кроме того, австрийская федерация дала разрешение Марселю Хиршеру представлять другую сборную.

"Прежде всего, я хотел бы иметь возможность снова соревноваться, просто потому, что мне это нравится. У меня отличные отношения с ÖSV [Австрийской лыжной федерацией] и я благодарен им за все, чего мы достигли. Этот новый проект лучше всего реализовать, если я буду нидерландцем", - заявил горнолыжник Марсель Хиршер.

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горнолыжный спорт Марсель Хиршер
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Источник:
Нідерландська лижна асоціація
Опубликовал: Александр Гресь
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