Олег Верняев стал вице-чемпионом Европы по спортивной гимнастике в многоборье. Украинец набрал 84.031 балла и получил "серебро" Евро-2024.

Для Верняева — это 13-я медаль на уровне чемпионата Европы в карьере и первая с 2017 года.

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Напомним, что с ноября 2020 года до марта 2023 года гимнаст был сначала отстранен, а потом дисквалифицирован из-за положительного допинг-теста.

В 2023 году выиграл апелляцию и срок его дисквалификации сократили.