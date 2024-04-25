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Украина идет на втором месте зачета чемпионата Европы-2024 по параплаванию. Известно, сколько добыто наград
Чемпионат продолжается
Фото - IPC/Pedro Vasconcelos
В португальской Мадейре продолжается чемпионат Европы по параплаванию. Украина на этих соревнованиях представлена 45-ю спортсменами из одиннадцати регионов страны.
уже половина дистанции – четыре соревновательных дня. На экваторе чемпионата Европы-2024 Украина занимает второе место в командном зачете, имея в своем активе 35 наград: тринадцать золотых, десять серебряных и двенадцать бронзовых.
Отметим, что в четвертый соревновательный день Андрей Трусов из Донецкой области, двукратный паралимпийский чемпион завоевал титул на дистанции 100 м на спине в классе S7 среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Украинец показал время 1:07.60 мин., что является новым лучшим результатом в истории этой дисциплины. Трусов обновил свой же мировой рекорд. Для него это уже третья золотая медаль этого чемпионата.
- Италия – 14 золотых + 15 серебряных + 6 бронзовых (35 медалей всего);
- Украина – 13+10+12 (35);
- Великобритания – 7+6+1 (14);
- Нидерланды – 6+5+6 (17);
- Испания – 5+8+8 (21).
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