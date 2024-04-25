Украина идет на втором месте зачета чемпионата Европы-2024 по параплаванию. Известно, сколько добыто наград

В португальской Мадейре продолжается чемпионат Европы по параплаванию. Украина на этих соревнованиях представлена 45-ю спортсменами из одиннадцати регионов страны.

уже половина дистанции – четыре соревновательных дня. На экваторе чемпионата Европы-2024 Украина занимает второе место в командном зачете, имея в своем активе 35 наград: тринадцать золотых, десять серебряных и двенадцать бронзовых.

Отметим, что в четвертый соревновательный день Андрей Трусов из Донецкой области, двукратный паралимпийский чемпион завоевал титул на дистанции 100 м на спине в классе S7 среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Украинец показал время 1:07.60 мин., что является новым лучшим результатом в истории этой дисциплины. Трусов обновил свой же мировой рекорд. Для него это уже третья золотая медаль этого чемпионата.

Медальный зачет чемпионата Европы-2024 по параплаванию после четырех дней: