Олег Верняев занял 7-е место на чемпионате Европы по спортивной гимнастике

Украинский гимнаст Олег Верняев занял 7-е место в финале упражнений на коне на чемпионате Европы по спортивной гимнастике.

Напомним, что соревнования проходят в Римини (Италия).

Во время выполнения упражнения 30-летний спортсмен соскочил с коня и в итоге получил 14,200 балла.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике

Мужчины. Упражнения на коне

1. Рис Маккленаган (Ирландия) - 15,300 балла

2. Лоран Де Манк (Нидерланды) - 14,933

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3. Мариос Георгиу (Кипр) - 14,800 балла

7. Олег Верняев (Украина) - 14,200