Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олег Верняев занял 7-е место на чемпионате Европы по спортивной гимнастике
Украинец не смог показать хороший результат
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский гимнаст Олег Верняев занял 7-е место в финале упражнений на коне на чемпионате Европы по спортивной гимнастике.
Напомним, что соревнования проходят в Римини (Италия).
Во время выполнения упражнения 30-летний спортсмен соскочил с коня и в итоге получил 14,200 балла.
Чемпионат Европы по спортивной гимнастике
Мужчины. Упражнения на коне
1. Рис Маккленаган (Ирландия) - 15,300 балла
2. Лоран Де Манк (Нидерланды) - 14,933
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
3. Мариос Георгиу (Кипр) - 14,800 балла
7. Олег Верняев (Украина) - 14,200
Популярное сейчас
- Минобороны: Пригодных к военной службе мужчин будут делить на 4 категории по состоянию здоровья
- Умер бывший тренер тернопольской Нивы
- Беларусь одобрила декларацию, которая поможет официально воевать против Украины
- Украина идет на втором месте зачета чемпионата Европы-2024 по параплаванию. Известно, сколько добыто наград
- Много сердец и секси-фотосессия. Как эффектная жена украинского футболиста отпраздновала свой день рождения. ФОТО
- Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО