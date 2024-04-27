Гимнастика. Назар Чепурный – бронзовый призер чемпионата Европы-2024 в опорном прыжке

Украинский гимнаст Назар Чепурный завоевал бронзовую награду на чемпионате Европы-2024.

В финале опорного прыжка наш спортсмен набрал 14,749 балла по итогам двух попыток и сумел занять третье место. Чемпионом континента стал британец Джейк Джерман (14,883), а серебро завоевал армянин Артур Давтян (14,850).

В шаге от наград остановился еще один украинец Игорь Радивилов, за свои выступления набравший 14,000 балла. После удачной первой попытки, второй прыжок наш спортсмен завалил на приземлении.

Отметим, что для Чепурного эта медаль стала первой на уровне чемпионатов Европы, а на соревнованиях в этом году Назар принес своей команде вторую награду (после серебра Верняева в многоборье).