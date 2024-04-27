Гимнастика. Илья Ковтун – чемпион Европы-2024 на параллельных брусьях

Украинский гимнаст Илья Ковтун завоевал золотую награду на чемпионате Европы-2024.

В финале упражнений на параллельных брусьях наш спортсмен набрал 15,633 балла, что позволило ему безальтернативно победить. Серебряным призером чемпионата стал Джорджи Мариос (14,866) из Кипра, а ТОП-3 замкнул швейцарец Сейферт Ноэ (14,833).

Еще один украинец Назар Чепурный имел хорошие шансы на медали, однако посреди своего выступления соскочил с брусьев. Судьи присудили нашему спортсмену низкую оценку.