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Гимнастика. Илья Ковтун – чемпион Европы-2024 на параллельных брусьях

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Поздравляем с победой

Гимнастика. Илья Ковтун – чемпион Европы-2024 на параллельных брусьях

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский гимнаст Илья Ковтун завоевал золотую награду на чемпионате Европы-2024.

В финале упражнений на параллельных брусьях наш спортсмен набрал 15,633 балла, что позволило ему безальтернативно победить. Серебряным призером чемпионата стал Джорджи Мариос (14,866) из Кипра, а ТОП-3 замкнул швейцарец Сейферт Ноэ (14,833).

Еще один украинец Назар Чепурный имел хорошие шансы на медали, однако посреди своего выступления соскочил с брусьев. Судьи присудили нашему спортсмену низкую оценку.

Отметим, что для Ковтуна это золото стало вторым на уровне чемпионатов Европы – Илья защитил титул, завоевавший в прошлом году. Для нашего государства это третья награда на континентальном первенстве – ранее бронзу в опорном прыжке добыл Чепурный.

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