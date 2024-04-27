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Гимнастика. Илья Ковтун – чемпион Европы-2024 на параллельных брусьях
Поздравляем с победой
Фото: Getty Images
Украинский гимнаст Илья Ковтун завоевал золотую награду на чемпионате Европы-2024.
В финале упражнений на параллельных брусьях наш спортсмен набрал 15,633 балла, что позволило ему безальтернативно победить. Серебряным призером чемпионата стал Джорджи Мариос (14,866) из Кипра, а ТОП-3 замкнул швейцарец Сейферт Ноэ (14,833).
Еще один украинец Назар Чепурный имел хорошие шансы на медали, однако посреди своего выступления соскочил с брусьев. Судьи присудили нашему спортсмену низкую оценку.
Отметим, что для Ковтуна это золото стало вторым на уровне чемпионатов Европы – Илья защитил титул, завоевавший в прошлом году. Для нашего государства это третья награда на континентальном первенстве – ранее бронзу в опорном прыжке
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