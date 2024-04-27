Гимнастика. Илья Ковтун – чемпион Европы-2024 в упражнениях на перекладине

Украинский гимнаст Илья Ковтун завоевал вторую золотую награду на чемпионате Европы-2024.

В финале упражнений на перекладине наш спортсмен набрал 14,600 балла, что позволило ему получить высшую награду соревнований. Серебряным призером чемпионата стал Роберт Творогал (14,566) из Литвы, а ТОП-3 замкнул киприот Мариус Георгио (14,366).

Отметим, что для Ковтуна это золото стало вторым на уровне чемпионата Европы-2024 – Илья несколько минут назад завоевал золотую награду в упражнениях на параллельных брусьях. Для нашего государства это четвертая медаль на континентальном первенстве (2-1-1).

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Для Украины это золото на перекладине – первое на чемпионате Европы с 2000 года. В общей сложности в истории нашего государства только три победы в этой дисциплине на континентальных первенствах.