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Гимнастика. Илья Ковтун – чемпион Европы-2024 в упражнениях на перекладине
Снова золото – невероятно
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский гимнаст Илья Ковтун завоевал вторую золотую награду на чемпионате Европы-2024.
В финале упражнений на перекладине наш спортсмен набрал 14,600 балла, что позволило ему получить высшую награду соревнований. Серебряным призером чемпионата стал Роберт Творогал (14,566) из Литвы, а ТОП-3 замкнул киприот Мариус Георгио (14,366).
Отметим, что для Ковтуна это золото стало вторым на уровне чемпионата Европы-2024 – Илья несколько минут назад
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Для Украины это золото на перекладине – первое на чемпионате Европы с 2000 года. В общей сложности в истории нашего государства только три победы в этой дисциплине на континентальных первенствах.
Ранее Назар Чепурный
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