  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Гимнастика. Илья Ковтун – чемпион Европы-2024 в упражнениях на перекладине
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гимнастика. Илья Ковтун – чемпион Европы-2024 в упражнениях на перекладине

Другие виды
Обновлено

Снова золото – невероятно

Гимнастика. Илья Ковтун – чемпион Европы-2024 в упражнениях на перекладине

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский гимнаст Илья Ковтун завоевал вторую золотую награду на чемпионате Европы-2024.

В финале упражнений на перекладине наш спортсмен набрал 14,600 балла, что позволило ему получить высшую награду соревнований. Серебряным призером чемпионата стал Роберт Творогал (14,566) из Литвы, а ТОП-3 замкнул киприот Мариус Георгио (14,366).

Отметим, что для Ковтуна это золото стало вторым на уровне чемпионата Европы-2024 – Илья несколько минут назад завоевал золотую награду в упражнениях на параллельных брусьях. Для нашего государства это четвертая медаль на континентальном первенстве (2-1-1).

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Для Украины это золото на перекладине – первое на чемпионате Европы с 2000 года. В общей сложности в истории нашего государства только три победы в этой дисциплине на континентальных первенствах.

Ранее Назар Чепурный добыл бронзу в опорном прыжке.

По теме
yellow-arrow
Гимнастика. Илья Ковтун – чемпион Европы-2024 на параллельных брусьях
yellow-arrow
Гимнастика. Назар Чепурный – бронзовый призер чемпионата Европы-2024 в опорном прыжке
yellow-arrow
Олег Верняев занял 7-е место на чемпионате Европы по спортивной гимнастике
Илья Ковтун
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости