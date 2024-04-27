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Украинская четверка – серебряные призеры чемпионата Европы-2024 по академической гребле
Девушки показали хорошее выступление
Женская сборная Украины по академической гребле завоевала серебряную награду на чемпионате Европы-2024. Соревнования проходят в венгерском Сегеде.
Наша команда в составе Наталии Довгодько, Екатерины Дудченко, Дарьи Верхогляд и Анастасии Коженковой продемонстрировала время 06:43.02.
Чемпионками континента стала сборная Великобритании (06:41.19), а ТОП-3 замкнули спортсменки из Германии (06:46.63).
Завтра, 28 апреля состоится завершающий соревновательный день.
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