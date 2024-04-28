Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ковтун – о золоте чемпионата Европы: Надо много работать
Гордимся такими спортсменами
фото - xsport.ua
Украинский гимнаст, двукратный чемпион Европы-2024 Илья Ковтун, прокомментировал свои высокие результаты на континентальном первенстве.
"Была сложная подготовка, потому что перед этим была операция. Много готовились, было очень много соревнований, мы прошли их все и видим конечный результат – две золотые медали.
Могу сказать молодым спортсменам, что нужно много работать. Благодаря спортивной гимнастике можно много где побывать, многое увидеть. Многие узнают о вас и всегда помогут вам. Слава Украине! Героям Слава" – сказал украинец.
Напомним, что в активе нашей команды четыре награды – 2 золота, серебро и бронза.
Популярное сейчас
- Удачные замены Шовковского помогли киевлянам сохранить интригу. Обзор матча СК Днепр-1 – Динамо
- Два пенальти Довбика, Мудрик в старте, победы Динамо и Шахтера. Главные новости за 27 апреля
- АПЛ. Астон Вилла – Челси 2:2. Эмери недооценил команду Почеттино
- Олег Верняев стал вице-чемпионом Европы по спортивной гимнастике в многоборье
- Снова за старое. Мауро и Ванда Икарди сняли откровенное видео в душе и рискуют получить бан в соцсетях. ВИДЕО
- Растит наследника. Андрей Лунин учит своего сына играть в футбол. ВИДЕО