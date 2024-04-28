Ковтун – о золоте чемпионата Европы: Надо много работать

Украинский гимнаст, двукратный чемпион Европы-2024 Илья Ковтун, прокомментировал свои высокие результаты на континентальном первенстве.

"Была сложная подготовка, потому что перед этим была операция. Много готовились, было очень много соревнований, мы прошли их все и видим конечный результат – две золотые медали.

Могу сказать молодым спортсменам, что нужно много работать. Благодаря спортивной гимнастике можно много где побывать, многое увидеть. Многие узнают о вас и всегда помогут вам. Слава Украине! Героям Слава" – сказал украинец.

Напомним, что в активе нашей команды четыре награды – 2 золота, серебро и бронза.