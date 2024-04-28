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Гимнастика. Украина – чемпион Европы-2024 в командном многоборье

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Прекрасное завершение первенства

Гимнастика. Украина – чемпион Европы-2024 в командном многоборье

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по гимнастике завоевала золото в многоборье в последний день чемпионата Европы-2024, который проходит в эти дни в Италии.

Состав команды: Илья Ковтун, Олег Верняев, Назар Чепурной, Радомир Стельмах.

По итогам всех видов программы украинские ребята набрали 255,762 балла.

Серебряными призерами континента стала команда Великобритании (255,429), а ТОП-3 замкнули хозяева соревнований – итальянцы (252,560).

Напомним, что по итогам ЧЕ-2024 в активе нашей сборной 5 медалей – 3 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая.

Это вторая в истории Украины победа в командном многоборье на чемпионатах Европы.

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